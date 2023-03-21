ميدو: التغييرات في الزمالك لن تقتصر على رحيل فيريرا والنادي عائد لطريق الإصلاح

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن التغييرات في القلعة البيضاء لن تقتصر على رحيل جيسوالدو فيريرا مدرب الفريق فقط.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «التغييرات داخل الزمالك لن تقتصر على رحيل جيسوالدو فيريرا، وأريد أن أُطمئنكم على الزمالك، فمسؤوليه اعترفوا بأن هناك العديد من الأشياء الخاطئة التي حدثت»

وأضاف: «الاعتراف بالخطأ بداية الإصلاح في الزمالك، ولابد من رؤية نماذج سابقة ولابد من استخدام العلم لعودة الزمالك فكرة القدم أصبحت علما، ومُعظم الأندية المصرية لا تهتم بالتفاصيل الصغيرة المُتمثلة في الأقسام المُختلفة»

وواصل: «الزمالك محتاج مدير رياضي صاحب خبرات كبيرة، واشتغل الشغلانة دي قبل كدة، والزمالك محتاج مدرب كويس أيا كانت الأسماء المطروحة، الزمالك محتاج مدرب قوي وعنده خبرات ويعرف يتعامل مع اللاعيبة، ولكن الأهم من المدرب، المدير الرياضي، ويكون ليه مشروع كامل، به كشافين يهتمون بأصول كرة القدم»

واختتم: «الزمالك راجع لطريق الإصلاح، وبدايته الإعتراف بالخطأ، وهذا ما حدث داخل نادي الزمالك»