قصر ثقافة الغنايم يقدم مستر بلياتشو ضمن نوادي المسرح بأسيوط

شارك نادي مسرح قصر ثقافة الغنايم، التابع لفرع ثقافة فرع ثقافة أسيوط، بالعرض المسرحي "مستر بلياتشو"، مساء أمس الأحد، ضمن عروض نوادي المسرح بإقليم وسط الصعيد، من تأليف أنور بدران وإخراج أشرف عبد الرحيم، ديكور علاء هنتش، إضاءة مايكل يعقوب، بحضور لجنة التحكيم المكونة من الناقد والمخرج أحمد هاشم، والمخرج محمد العدل، والمخرج حمدي طلبة.

يتناول العرض المسرحي قضايا القرية المصرية، من خلال قصة العمدة المتحكم في كل القرية وبالمواريث، وكيف يجنب الفتيات الميراث، وكيف يخضع أهل القرية لرأيه فقط تحت مسمى العادات والتقاليد.

العروض ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويقدمها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقام على مسرح قصر ثقافة أسيوط خلال الفترة من 15 حتى 20 مارس الحالي.