وزير الدفاع الإسرائيلي يزور واشنطن الأسبوع القادم لبحث قضايا أمنية

يجري وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، زيارة إلى واشنطن الأسبوع القادم، ضمن مشاورات بينهما في ظل إصرار إسرائيل على اجتياح بري لمدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، ومفاوضات متعثرة في قطر لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس.



وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن جالانت "سيسافر إلى واشنطن الأسبوع القادم، بناء على دعوة وجهها نظيره الأمريكي لويد أوستن"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.



وأضافت أن "جالانت وأوستن سيجتمعان في البنتاجون، لإجراء حوار متعمق بشأن قضايا أمنية، بينها تطورات الحرب ضد حماس، وتعزيز القوات، والقضايا الإنسانية ومجالات التعاون العسكري الثنائي".



وبحسب البيان، من المقرر أيضاً "أن يجتمع جالانت مع مسئولين كبار آخرين في الإدارة الأمريكية والكونجرس".



وأمس الثلاثاء، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، في بيان، توجه وفد كبير إلى واشنطن قريبا، بعد اتصال هاتفي بين بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن.



ويضم الوفد، بحسب البيان، كلا من وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانجبي؛ لبحث "تعزيز المجهود الحربي".



من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، امس الثلاثاء، إن قرار إرسال الوفد إلى واشنطن جاء استجابة لطلب بايدن خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو قبل يومين، مضيفة أن الوفد سيبحث الخطط لعملية عسكرية في رفح جنوب غزة.



ويُصر نتنياهو على اجتياح رفح رغم تحذيرات إقليمية ودولية من التداعيات المحتملة، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح أجبرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي على النزوح إلى المنطقة بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى.