تموين القاهرة: نشن حملات يومية ولن نتهاون مع المخالفين

شنت مديرية تموين القاهرة، حملات رقابية بشكل يومي، لمتابعة الأسواق والمحالّ ومنافذ البيع المختلفة بجميع أحياء العاصمة؛ للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة بالقاهرة، عدة حملات رقابية وتفتيشية مكبرة بناء على تعليمات ومتابعة من مدير مديرية التموين بالقاهرة، ناصر ثابت عبد السلام، حيث شملت الحملات المكثفة التي تمت بقطاع جنوب القاهرة والتي أسفرت عن تحرير محاضر لعدد 2 سوبر ماركت بأوتوستراد حلوان، إذ يقوم بالاتجار في أسطوانات البوتاجاز المنزلية، بأزيد من السعر الرسمي والقيام بمزاولة نشاط البيع دون ترخيص مسبق من وزارة التموين أو المديرية التابع لها.

وبحسب البيان، تمت مصادرة عدد كبير من أسطوانات البوتاجاز المنزلية، وتم تسليمها لأحد مستودعات البوتاجاز المرخصة بالمنطقة لحين صدور قرار النيابة بشأنها، وتم تحرير المحاضر لمحال السوبر ماركت لمخالفتهم اللوائح والتشغيل دون ترخيص وحيازة أسطوانات بوتاجاز منزلية بغير وجه حق بغرض تخزينها والتربح منها وبيعها بالسوق السوداء، فضلا عن مخالفة قانون حماية المستهلك وجاء ذلك أيضا مخالفة للقرار 50 لسنة 2000 والقانون 108 لسنة 80.

وفي سياق آخر، فقد تم تحرير 3 محاضر غلق لثلاثة محال جمعيتي بنطاق جنوب القاهرة، وذلك للمخالفة عن طريق مزاولة عمل دون إذن، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتزامنا مع الحملات المكثفة وفي مجال الرقابة التموينية على المخابز البلدية والإفرنجية فقد تم تحرير محضرين لمخبزين سياحيين بأحد أحياء قطاع جنوب القاهرة، وذلك لمخالفته اللوائح والتشغيل دون ترخيص حيث قام صاحب المخبز الأول بمزاولة العمل دون ترخيص، وتم التحفظ على طن دقيق فاخر، وجار عمل اللازم لحيازته له دون مستندات رسمية.

والمخبز الثاني أيضا يعمل دون ترخيص مع حيازة كمية كبيرة من الدقيق الفاخر دون المستندات الدالة على الحيازة مخالفة للقرار 13 لسنة 64 والقانون 154 لسنة 2019 وجار عمل اللازم.

وشدد مدير مديرية التموين بالقاهرة، على استمرار تفعيل الحملات المكثفة بقطاعات العاصمة الأربع لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك. والاطمئنان من ثبات الأسعار وعدم السماح باحتكار أي سلعة لبيعها بالسوق السوداء من قبل التجار وجار العمل والتفتيش بشتى المناطق وفي جميع الأوقات.