وزير الخارجية السعودي يؤكد لنظيره الأمريكي أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه في جدة، مساء اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على "أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة".



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ابن فرحان وبلينكن استعرضا خلال اللقاء "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات".



كما بحث الوزيران "تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار"، وناقشا "بذل الجهود كل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة".



ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة لإجراء محادثات حول آخر التطورات في غزة.



وذكر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض عبر منصة "إكس" أن وزير الخارجية الأمريكي سيجري محادثات مع القادة السعوديين حول آخر التطورات في غزة والوضع في البحر الأحمر وخليج عدن.



ويشار إلى أن هذه الزيارة السادسة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر الماضي.



وأفادت الخارجية الأمريكية، في بيان، بأن بلينكن سيجتمع مع القيادة السعودية الأربعاء، ثم يواصل طريقه إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية، الخميس.



وأضافت أن بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة.



وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن بلينكن سيناقش خلال الجولة، الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.