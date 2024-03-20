ضبط 70 ألف لعبة نارية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية برئاسة المهندس مصطفى عبدالقادر، مدير الإدارة، ومصطفى بيومي، رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، للمرور والتفتيش على المحال التجارية بالمدينة.

أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 3164 جنح قسم أول العاشر من رمضان لسنة 2024 ضد صاحب مكتبة بالعاشر من رمضان؛ لحيازته 5000 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع.

وتم تحرير المحضر رقم 3165 جنح قسم أول العاشر من رمضان لسنة 2024 ضد صاحب مكتبة بالعاشر من رمضان؛ لحيازته 45000 صاروخ وألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع.

كما تمكنت الحملة من ضبط 20 ألف صاروخ مع الباعة الجائلين، وتم إعدام المضبوطات بطريقه آمنة حفاظا على حياة المواطنين.