شهداء جراء الهجوم البري الإسرائيلي ببيت لاهيا شمال غزة

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بدأت قوات الاحتلال عملية برية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع غارات عنيفة على البلدة أدت لاستشهاد نحو 30 فلسطينيا وجرح العشرات، وتم نقل الشهداء إلى المستشفى الإندونيسي.

وبحسب وكالة «معا»، تقدمت دبابات إسرائيلية تحت غطاء جوى على شواطئ البلدة التي تقع إلى الشمال الغربي من القطاع، بعد إجبار الآلاف من سكانها على النزوح نحو مدينة غزة.

وارتقى ستة شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

والشهداء هم: محمد ربيع البطراوي، والشهيد ربيع البطراوي وزوجته، وأبناؤهم أنس وروان وهيام ربيع البطراوي.

وفي وقت سابق، قصف جيش الاحتلال ثمانية منازل شرق خان يونس وجنوب رفح، ما أسفر عن ارتقاء 36 شهيدا.

واستشهد المواطنين مهند محمد إبراهيم أبو رياش، وخلود خالد محمد أبو رياش، جراء استهداف في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن عدد الشهداء بعد عودة القصف الإسرائيلي المكثف ارتفع إلى 506 شهداء وأكثر من 900 جريح.