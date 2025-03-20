طرح المطرب زجزاج غانم أغنية جديدة بعنوان "مولاتي"، بمناسبة عيد الأم، عبر قناته على يوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى محطات الراديو.

وأوضح غانم أن فكرة الأغنية تعود إلى عام 2017، حيث كتب كلماتها ولحنها كإهداء لوالدته في ظل ظروف صعبة منعته من تقديم هدية مادية لها.

وأشار إلى أنه سجلها آنذاك بمساعدة صديق، دون استخدام آلات موسيقية لتجنب التكاليف، مؤكداً أن والدته استقبلت الأغنية بسعادة كبيرة.

وأضاف أنه قرر هذا العام إعادة تسجيلها بجودة أفضل، ليهديها لكل الأمهات تعبيرًا عن التقدير لدورهن.

يذكر أن الفنان زجزاج غانم قد طرح مع بداية العام أغنية "صباح الخير" وتم تصويرها في "جزيرة الدهب" في حي المعادى، وهى من كلمات وألحان زجزاج غانم، وتوزيع موسيقى Pacific.

كما طرح بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في سبتمبر الماضي، فيديو كليب أغنيته "جمال النبى"، من كلمات الشيخ جاد أبو غاى، وألحان زجزاج غانم، وتوزيع موسيقي Pacific. الكليب تم تصويره في "مركز الفهيدي للفنون والثقافة" في دبي، بالإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة، وتولى إخراجه المخرج أ. حسن السيد.

كما طرح بمناسبة عيد الحب أغنية بعنوان "ساحرني"، من كلمات وألحان زجزاج غانم وتوزيع موسيقي Tuomo Korander وTommi Vatanen BigBadBeats.