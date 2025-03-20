مناورات عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مناورات عسكرية واسعة في هضبة الجولان - حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أن "الهضبة المحتلة ستشهد حركة كثيفة للمركبات وأفراد الجيش الإسرائيلي، ويُسمع خلالها دوي انفجارات".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يوجد أي تخوف من وقوع حادث أمني.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه في ظل استمرار الأوضاع الأمنية المتقلبة في جنوب سوريا، تصاعدت في الآونة الأخيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية في مناطق ريفي القنيطرة ودرعا، وهو ما يعكس استمرار الاستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى منع أي تمركز عسكري بالقرب من حدودهاـ حسب جريدة النهار اللبنانية.

ومنذ بداية شهر مارس، نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من العمليات العسكرية التي شملت اقتحام مواقع عسكرية، تفتيش المنازل، واعتقال المدنيين، بالإضافة إلى استهداف مخازن الأسلحة التي كانت تابعة للمليشيات المدعومة من إيران.