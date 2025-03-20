السلطات الأمريكية الاتحادية تبحث عن زعيم عصابة في لوس أنجليس

قال ممثلو ادعاء اتحاديون اليوم الأربعاء إن السلطات الأمريكية تبحث عن زعيم إحدى عصابات الشوارع يشير المحققون إلى أنه يدير منظمة إجرامية "شبيهة بالمافيا" متورطة في جرائم قتل وتهريب بشر وابتزاز بينما عمل كرائد أعمال في مجال الترفيه.

وذكر مكتب المدعى العام الأمريكي في بيان أن يوجين هيلني جونيور المعروف باسم "بيج يو" هو واحد من 18 عضوا بعصابة "رولينج سيكستيز نيبورهود كريبس" المتهمين في بلاغ اتحادي بسلسلة من الجرائم الاتحادية التي تتضمن تهريب المخدرات والتآمر وجرائم متعلقة بأسلحة نارية.

وأوضح البيان أنه تم القبض على 10 أفراد من العصابة خلال الأسبوع الجاري بينما ما زال هينلي /58 عاما/ وفردين آخرين فارين من العدالة.