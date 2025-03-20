وزيرا خارجية الجزائر والأردن يعربان عن قلقهما إزاء انهيار مسار تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى وزير الشئون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، اليوم، مُكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، مساء الخميس، بحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة في خضم تجدد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما أعربا عن قلقهما البالغ إزاء انهيار المسار الرامي إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتلبية الحاجيات المُستعجلة للأشقاء الفلسطينيين من إغاثة إنسانية وإعادة إعمار، بما يقوض آفاق التوصل إلى تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية.

كما اتفق الوزيران على تعزيز التواصل والتنسيق بخصوص القضية الفلسطينية وباقي القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار المنظمات ذات الانتماء المشترك وعلى رأسها جامعة الدول العربية.