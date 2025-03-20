قالت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الخميس، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء عليها، لن تثنيها عن "مواصلة مناصرة غزة".

وقال المتحدث باسم هاشم شرف الدين، المتحدث باسم حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، في بيان، إن "تهديدات ترامب الفارغة لن تثني أحرار اليمن عن موقفهم المناصر لغزة وفي طليعتهم أنصار الله"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "مثلما يستهدف الكيان الصهيوني الغاصب الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة ثم يدّعي أنه يستهدف حماس فقط، يحاول ترامب أن يدّعي أن العدوان الأمريكي الجديد على اليمن يستهدف أنصار الله فقط".

واعتبر شرف الدين أن" تهديد ترامب بأنه سيتم القضاء على أنصار اللهن محاولة يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي تنفذه أمريكا على اليمن".

وقال: "العالم أجمع يعرف أن الأمريكي حاقد على الشعب اليمني لموقفه الإنساني والأخلاقي والديني المدافع عن الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة ولرفضه المؤامرة الأمريكية الصهيونية في استباحة البلدان العربية وشعوبها".

وأمس الأربعاء، توعد ترامب، بالقضاء على الحوثيين تماما، حيث قال في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إنه "تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين"، وإن "الوضع سيزداد سوءا بالنسبة لهم تدريجيا".

ويوم السبت، أعلن ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين في اليمن.

وحتى مساء الخميس، تم رصد عشرات الغارات الأمريكية على اليمن، أدت إلى مقتل 53 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات حوثية.