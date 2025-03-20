سكالوني يتحدث عن إصابة ميسي

أبدى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، حزنه الشديد، لكثرة الإصابات في صفوف فريقه، قبل مواجهتي أوروجواي والبرازيل، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويدخل بطل العالم، مواجهتي أوروجواي والبرازيل، وسط غيابات موجعة متمثلة في ليونيل ميسي وجيوفاني لو سيلسو وجونزالو مونتييل وباولو ديبالا، وانضم إليهم مؤخرا لاوتارو مارتينيز.

وقال سكالوني خلال مؤتمر صحفي قبل السفر إلى مونتيفيديو لمواجهة أوروجواي "كنا ندرك أن هناك عددًا كبيرًا من المصابين. وبالأخص الآن، هي الفترة الأكثر إرهاقا للاعبين، لكن نسعى لدخول المباراة المقبلة بأفضل شكل ممكن".

كما أكد أن هذا الأمر يعد بمثابة "مشكلة كبيرة"، وأنه دائما ما يشعر بالحذر قبل فترات التوقف الدولي "بسبب عدد المباريات الكبير الذي يخوضه اللاعبون".

وفيما يتعلق بإصابة ميسي، فأوضح أنه "لا يشعر منذ فترة طويلة بحالة جيدة في العضلة الضامة"، وأنه كمدرب كان "مدركا" للحالة البدنية له.

وأضاف أنه لم يفكر في "ضم أي لاعب آخر بشكل مبدئي" لمواجهة أوروجواي، وأنه "في حالة غياب آي لاعب آخر قبل المباراة الأخرى أمام البرازيل"، فقد يفكر في استدعاء لاعب آخر.

وأكد سكالوني أنه "وضع بنسبة 90%" التشكيل الذي سيبدأ مباراة أوروجواي على ملعب السينتيناريو في مونتيفيديو.

وعقب مواجهة أوروجواي، يستعد "راقصو التانجو" للمواجهة الكبرى أمام الغريم التقليدي البرازيل في بوينوس آيرس.

ويتصدر منتخب الأرجنتين، جدول الترتيب، برصيد 25 نقطة، يليه منتخب أوروجواي برصيد 20 نقطة.