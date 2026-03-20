قدّمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التهنئة للمواطنين عقب أداء صلاة العيد، وذلك أمام مسجد التوبة، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، والدكتور شادي المشد، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام، والقيادات التنفيذية والأمنية.

وحرصت المحافظ، على مشاركة المواطنين والأطفال فرحتهم بالعيد أمام مسجد التوبة وبشارع الجمهورية، حيث وزعت عليهم الهدايا، مؤكدة أن أجهزة المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم أفضل الخدمات خلال أيام العيد، بما يحقق راحة ورضا أبناء المحافظة.

وأعربت محافظ البحيرة، عن خالص تمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والاستقرار.