محافظ الشرقية يزور مرضى مستشفي المبرة والزقازيق العام لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

في لفتة إنسانية تعكس روح المشاركة والتكافل عقب انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك، توجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لزيارة عدد من المرضى بمستشفى المبرة بمدينة الزقازيق، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

رافق المحافظ الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة.

تفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، وحرص على التأكد من تواجد الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالنوبتجيات المكلفين بها، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمرضى، كما أجرى حوارًا وديًا مع المرضى، للاطمئنان على مستوى الرعاية المقدمة لهم، والتعرف على احتياجاتهم، موجّهًا بسرعة تلبيتها مقدماً لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأهدى لهم كحك العيد، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة.

كما توجه محافظ الشرقية إلى مستشفى الزقازيق العام، برفقة الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، لمشاركة المرضى فرحة العيد، وتقديم التهنئة لهم، وإهدائهم كحك العيد، في لفتة إنسانية لإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.

وحرص المحافظ على توجيه الشكر والتقدير للأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بالمستشفى، وقام بإهدائهم كحك العيد، تقديرًا لجهودهم المتواصلة، خاصة خلال فترات الأعياد، وحرصهم على أداء واجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه.

أكد محافظ الشرقية، أن مشاركة المرضى فرحة العيد تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية والإنسانية، مؤكداً أن فرحة العيد لا يكتمل إلا بوجود جميع أبناء المحافظة، وعلى رأسهم المرضى،مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، والعمل على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

واختتم المحافظ زيارته بالدعاء للمرضى بالشفاء العاجل، ولمصر بدوام الأمن والاستقرار، وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات