أهالي براكس بالبحيرة يحيون سنة نبوية وعادات متوارثة في عيد الفطر

نظم أهالي قرية "براكس" التابعة لقرية زاوية حمور بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة إفطارًا جماعيًا داخل مسجد القرية قبيل انطلاق تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك، في عادة سنوية يحرصون عليها، وذلك إحياءً للسنة النبوية وتوطيدًا للروابط.

وتحولت أروقة المسجد إلى ساحة للتلاقي، حيث اجتمع الأهالي على مائدة واحدة ضمت أطباقًا من الأطعمة البسيطة والحلويات، مقتدين بسنة النبي محمد ﷺ بتناول الإفطار قبل الخروج لصلاة العيد، ومحولين هذا العمل التعبدي إلى تظاهرة اجتماعية تزيد من أواصر القربى بين أبناء القرية الواحدة.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد الرؤوف، محامٍ ومن أبناء القرية، إن هذا الإفطار ليس مجرد وجبة طعام، بل هو "سنة حسنة" توارثتها الأجيال في "براكس".

وأضاف عبد الرؤوف: "نحرص سنويًا على هذا التجمع داخل بيت الله؛ لتعزيز التواصل الروحي والاجتماعي بيننا، إنها لحظات تذوب فيها الفوارق، ويجتمع الشمل قبل أداء الصلاة، مما يضفي نكهة خاصة للعيد داخل قريتنا".

وعقب الانتهاء من أداء صلاة العيد، لم تنقطع مظاهر الاحتفال، بل حرص الأهالي على التقاط الصور التذكارية الجماعية التي ضمت كبار وعواقل القرية إلى جانب الشباب والأطفال.

واعتبر المشاركون أن هذه الصور تمثل "أرشيفًا للحب"، يوثق استمرار العادات والتقاليد عبر السنوات، ويغرس في نفوس النشء قيمة الانتماء للمكان وأهله.