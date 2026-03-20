وكيل صحة شمال سيناء يتفقد الخدمات الطبية في أول أيام عيد الفطر

أجرى الدكتور عمرو عادل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جولة ميدانية تفقدية بمدينة العريش؛ للاطمئنان على جاهزية المنظومة الصحية، وتوافر الخدمات للمواطنين في أول أيام العيد.

وشملت جولة وكيل الوزارة، تفقد نقاط الفحص الخاصة بالمبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" المتمركزة في الميادين العامة وأمام المساجد الكبرى.

وأكد وكيل الوزارة، أن هذه المبادرات مستمرة في تقديم خدماتها المجانية خلال أيام العيد، مشيرًا إلى أنها تشمل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، بالإضافة إلى مبادرات العناية بصحة الأم والجنين، وفحص السمع للأطفال، والكشف عن الأورام السرطانية.

كما شملت الجولة تفقد أماكن تمركز سيارات الإسعاف بمدينة العريش وفي محيط الساحات والمتنزهات؛ للتأكد من سرعة الاستجابة لأي بلاغات طارئة، مشيدًا بالدور الحيوي لرجال الإسعاف في الحفاظ على سلامة المواطنين خلال فترة العيد.