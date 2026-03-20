ناسا تنقل صاروخها القمري من أجل عملية إطلاق في أبريل

للمرة الثانية خلال العام الجاري، نقلت الوكالة الوطنية للفضاء والطيران "ناسا" صاروخها القمري من الحظيرة باتجاه منصة الإطلاق اليوم الجمعة، على أمل إطلاق 4 رواد فضاء في رحلة حول القمر الشهر المقبل.

وحال مضت عملية الإصلاح كما تريدها وكالة ناسا، يمكن إطلاق نظام الإطلاق الفضائي في الأول من أبريل من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا. ودخل طاقم مهمة "أرتميس 2" الحجر الصحي الأسبوع الجاري في هيوستن.

وسيدور رواد الفضاء وهم ثلاثة أمريكيين وكندي حول القمر في كبسولة ثم يعودون مباشرة إلى الديار بدون توقف. وكان من المفترض أن تنتهي رحلتهم الآن، ولكن تسرب وقود الهيدروجين وانسداد خطوط الهيليوم أدت إلى تأجيل الرحلة لشهرين.

وكانت آخر مرة أرسلت فيها ناسا رواد فضاء إلى القمر خلال مهمة "أبولو 17" في 1972 . ويهدف برنامج أرتميس الجديد إلى نزول شخصين في 2028.



