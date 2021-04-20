قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، وصف زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ليبيا اليوم الثلاثاء، بأنها «زيارة تاريخية»، مشيرًا إلى أنها كانت مسبوقة بزيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الدبيبة، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «مدبولي» من أوائل رؤساء الوزراء الذين يجرون زيارة رسمية بهذا الوفد الكبير إلى ليبيا، معربًا عن امتنانه للأمر.

وأكد أن بلاده تفتح الباب أمام الأخوة في مصر وترحب بكل طوائفهم بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، وصولًا إلى جميع طوائف الشعب، قائلًا إن المباحثات الثنائية تناولت القطاعات كافة.

وعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم خلالها تناول العديد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، أكد الدبيبة خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيدا بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا.

وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف هذه القضايا.