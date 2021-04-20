التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة.

وضم الوفد النائب أحمد فتحي، والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد عزمي، والنائب محمود تركي أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وشيماء عبد الإله المتحدث باسم التنسيقية، وكلا من شيرين فتحي، ونجوى إبراهيم، والتهامي جمال أعضاء التنسيقية.

واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، مختلف جهود الوزارة في البرامج المتنوعة بين ملفات الحماية والرعاية والتنمية.

كما عرض أعضاء الوفد، الكثير من الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تدعم مجهودات الوزارة وتوسع نطاق فاعلية وتأثير مختلف برامجها.

وسوف يتم الإعلان قريبا عن بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يكون هو نواة للعمل المشترك الذي يستثمر طاقات وقدرات الشباب، ويصل الحلقات التشريعية والتنموية والتنفيذية بعضا ببعض في أطار تحقيق استراتيجية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.