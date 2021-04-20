ألمانيا تخرج من قائمة الدول الرائدة في حرية الصحافة بمؤشر «مراسلين بلا حدود»

لم يعد أحدث مؤشر لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الثلاثاء يضم ألمانيا بين الدول الرائدة.

ومن بين 180 دولة تم تقييمها، جاءت المانيا فى المركز الثالث عشر بانخفاض مركزين عن ترتيب العام الماضى .

وقال المتحدث باسم مجلس إدارة المنظمة، مايكل ريديسك: "بسبب العديد من الهجمات خلال المظاهرات ضد التدابير الرامية إلى احتواء الجائحة، كان علينا أن نخفض درجة حرية الصحافة في ألمانيا من جيدة إلى مرضية فقط، وهذا بوضوح إشارة إنذار".

وقال إن العنف ضد الإعلاميين في ألمانيا بلغ مستويات غير مسبوقة.

وأضاف أنه تم رصد ما لا يقل عن 65 عملا من أعمال العنف ضد الصحفيين في عام 2020، بزيادة خمسة أضعاف مقارنة بعام 2019.

وقالت المنظمة إنها تعتقد أيضا أن هناك مزيدا من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها في 2020 أكثر من الماضي.

ووقعت معظم الهجمات الجسدية واللفظية أثناء المظاهرات أو إلى جانبها، مثل الاحتجاجات ضد القيود الحكومية المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ولم يتم تصنيف سوى 12 دولة فقط أنها "جيدة" من حيث حرية الصحافة، وهو أقل عدد منذ بدء التصنيف.

ولم يحدث تغيير يذكر بين الدول التي احتلت المرتبة الأدنى، بما في ذلك الصين وتركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا.