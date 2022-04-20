التعليم تعلن جداول اختبار نهاية العام لأبنائنا الطلاب في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم جداول اختبار نهاية العام الدراسي 2021-2022 لأبنائنا الطلاب في الخارج للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي والتي تبدأ من يوم السبت 7 مايو المقبل.

وقالت الوزارة، إنه فى حالة وجود أي عائق لدخول المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج، تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

وبالنسبة الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات كالأعوام السابقة، فى حالة عودة الطالب ورغبته في الالتحاق بإحدى المدارس المصرية يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامة الطالب.