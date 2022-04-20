ماكرون يتهم لوبان بالتبعية لروسيا



اتهم الرئيس الفرنسي، المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بالتبعية لروسيا.



وخلال المناظرة التلفزيونية استعدادا لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، وجه ماكرون حديثه إلى لوبان قائلا مساء اليوم الأحد:" أنتِ تعتمدين على القوة الروسية وعلى السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".



وأضاف ماكرون:" أنتِ لا تتحدثين مع شخصيات قيادية أخرى، إنكِ تتحدثين مع المصرفي الخاص بك عندما تتحدثين عن روسيا".



ويشير ماكرون في هذا السياق إلى قرض كانت لوبان حصلت عليه في عام 2014 من بنك روسي-تشيكي.



وفي المقابل، دافعت لوبان عن أخذ هذا القرض برفض البنوك الفرنسية الموافقة على منحها هذه المساعدة المالية، وردت بسؤال ماكرون: "ألا ترى أنه أمر مشين؟" وتحدثت عن وجود قصور ديمقراطي لدى البنوك الفرنسية.



وأضافت لوبان :" أنا امرأة حرة تماما".



واتهمت لوبان ماكرون بأنه منع حزبها في عام 2015 من الحصول على قرض في فرنسا عندما كان وزيرا، ورد ماكرون قائلا إنه لم يتدخل أحد في هذه الواقعة وأضاف أنه كان آنذاك يشغل منصب وزير الاقتصاد وأن البنوك لم تكن ضمن نطاق اختصاصه.