ريد بول يعترف بتفوق فيراري على جميع منافسيه في فورمولا وان

أصبح فيراري المارد الجديد للموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، قبل سباق جائزة إيمولا الكبرى الذي يقام في إيطاليا يوم الأحد المقبل، بحسب ما أكد مدير فريق ريد بول اليوم الأربعاء.

ويتصدر فيراري الترتيب العام لفئة الصناع (الفرق) كما بإمكان سائق الفريق تشارلز لوكلير أن يعزز صدارته للترتيب العام لفئة السائقين خلال السباق الإيطالي، والذي سيتضمن سباقا للسرعة يوم السبت للمرة الأولى هذا الموسم.

وقال هيلموت ماركو مدير السباقات في ريد بول اليوم الأربعاء لمجلة "شبورت بيلد"، "فيراري جيد في كل الأجواء وفي كل الحلبات وبكل أنواع الإطارات".

ويتصدر لوكلير الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 34 نقطة عن أقرب ملاحقيه جورج راسيل سائق مرسيدس، بعد ثلاثة سباقات فقط، لكن زميله كارلوس ساينز لم يحظ بعد بنفس القدر من النجاح هذا الموسم.

ويواجه فريق ريد بول وسائقه الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم، ضغوطا هائلة، حيث يتأخر فيرستابن بفارق 46 نقطة عن الصدارة بعدما فشل في إنهاء سباقين اثنين من أصل ثلاثة سباقات هذا الموسم في الوقت الذي توج فيه بلقب سباق جائزة السعودية الكبرى.

ويحتل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس والفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، المركز السادس حيث يعاني فريقه مرسيدس أيضا في التأقلم مع اللوائح الجديدة التي طبقت هذا الموسم للمرة الأولى.