الاتحاد الأوروبي يعقد مؤتمرا للمانحين في 5 مايو المقبل لضمان انتصار أوكرانيا



يعقد الاتحاد الأوروبي، في 5 مايو المقبل مؤتمرا دوليا للمانحين لضمان "انتصار أوكرانيا"، وفقا لما أعلنه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في كييف اليوم الأربعاء.



وقال ميشيل خلال مؤتمر صحفي برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "إننا عازمون على القيام بكل شيء ممكن من أجل دعم أوكرانيا لأننا نريد انتصار أوكرانيا".



وتابع ميشيل أنه سيجري تنظيم المؤتمر بدعم من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي والفاعلين الدوليين الآخرين.



وتهدف المساهمات إلى تمويل الاقتصاد الأوكراني أثناء الحرب، وكذلك المساعدة في تمويل تعافي البلاد بعد انتهاء الصراع.