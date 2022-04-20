 روسيا: فقدنا الثقة بالجانب الأوكراني المفاوض.. وواشنطن والناتو يديران العمليات العسكرية - بوابة الشروق
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روسيا: فقدنا الثقة بالجانب الأوكراني المفاوض.. وواشنطن والناتو يديران العمليات العسكرية

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
موسكو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 12:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 12:44 م

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا فقدت الثقة في الجانب الأوكراني المفاوض، معتبرة أن واشنطن وحلف شمال الأطلسي (ناتو) هما من يديران العمليات في أوكرانيا وليس رئيسها فولوديمير زيلينسكي.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المتحدثة القول: "فقدنا الثقة تجاههم منذ فترة طويلة.. من جانب مكتب رجل يسمي نفسه رئيس أوكرانيا ويتمتع بالسلطات المناسبة، تم تقديم طلب إلينا لإجراء مفاوضات، ولم ترفض روسيا هذا الطلب. ثم، كما هو الحال دائما، بدأ السيرك، حرفيا ومجازيا، من جانب نظام كييف: أولا يأتون، ثم لا يأتون، وأحيانا يشاركون، وأحيانا لا يشاركون".

وقالت إن الناتو وواشنطن هم من يديرون العمليات في أوكرانيا وليس زيلينسكي.

واستطردت: "ليست هناك حاجة للحديث عن استقلال زيلينسكي سواء الآن أو قبل ذلك"، وقالت إنه لا يسيطر على الوضع في البلاد.

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