الإفتاء: إعلان رؤية هلال شوال في مصر بعد صلاة المغرب اليوم

ونشرت دار الإفتا المصرية رابطا للبث المباشر الذي سيعلن من خلال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، نتيجة رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم الخميس الـ29 من شهر رمضان.وقالت صفحة دار الإفتاء على موقع فيسبوك: نلتقي اليوم في بث مباشر بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبا لإعلان نتيجة استطلاع شهر شوال وموعد بداية عيد الفطر المبارك.يمكن متابعة البث المباشر من خلال رابط صفحة دار الإفتاء: