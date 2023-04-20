 الإفتاء: إعلان رؤية هلال شوال في مصر بعد صلاة المغرب اليوم - بوابة الشروق
الخميس 20 أبريل 2023 6:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

الإفتاء: إعلان رؤية هلال شوال في مصر بعد صلاة المغرب اليوم


نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 6:07 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 6:08 م
تعلن دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الخميس، نتيجة رؤية هلال شهر شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

ونشرت دار الإفتا المصرية رابطا للبث المباشر الذي سيعلن من خلال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، نتيجة رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم الخميس الـ29 من شهر رمضان.

وقالت صفحة دار الإفتاء على موقع فيسبوك: نلتقي اليوم في بث مباشر بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبا لإعلان نتيجة استطلاع شهر شوال وموعد بداية عيد الفطر المبارك.

يمكن متابعة البث المباشر من خلال رابط صفحة دار الإفتاء:

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك