حكم جديد بإدراج حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر و87 آخرين على قوائم الإرهابيين

أصدرت الدائرة 13 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة برئاسـة المستشار ياسـر أحمـد الأحمداوي، حكماً بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، كما قضت بإدراج 81 متهما في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات أيضاً.



وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من مقدمي البرامج على قنوات الإخوان حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر.



ويواجه المتهمون في القضية عدة تهم من بينها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث اخبار علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الاعلاميه للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى.



كما اتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.