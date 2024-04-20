تحدثت تقارير إسرائيلية عن أنّ ربع مليون فلسطيني غادروا مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الفلسطينيين المغادرين توجهوا إلى منطقة خان يونس والمنطقة الوسطى في القطاع، بعد انسحاب جزئي لجيش الاحتلال من تلك المناطق.

نحو ربع مليون فلسطيني يغادرون مدينة رفح ومنذ انسحاب معظم قوات جيش الدفاع من قطاع غزة، بدأت حركة السكان من مدينة رفح نحو المناطق الشمالية، وانتقل معظم النازحين إلى خانيونس والى أواسط القطاع.https://t.co/4GyhDeWMMP pic.twitter.com/zGXWKRxjaw — مكان الأخبار (@News_Makan) April 20, 2024

وأوضحت أن جيش الاحتلال كان يعتزم إرسال إعلانات هذا الأسبوع تدعو سكان رفح إلى المغادرة، ثم جاء قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بتأجيل الخطوة في اللحظة الأخيرة، بعد تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي من إيران، ورغبته في الحصول على الدعم الأمريكي الكامل.

ووفقا للهيئة، فإن إسرائيل ستنشئ خلال الأسبوعين المقبلين 10 آلاف خيمة وتحضرها إلى المنطقة خارج رفح، فضلا عن شراء 30 ألف خيمة إضافية سيتم توفيرها لاحقا.

وتأتي هذه التطورات على ضوء الأنباء المتزايدة عن اجتياح عسكري بري وشيك في رفح رغم التحذيرات من تداعيات كارثية غير مسبوقة بسبب اكتظاظها بالنازحين.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن الخميس الماضي، انتهاء عملياته العسكرية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد أن استمرت لأيام عدة، شهدت عمليات توغل وتفجير لمبانٍ.

وقال إن الفرقة 162 أنهت عملياتها العسكرية في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، المتواصلة منذ أسبوع.