مهرجان مسرح الجنوب ينقل عروضه إلى قلب الريف القنائي لأول مرة

في تجربة فريدة، انطلقت لأول مرة فعاليات المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب داخل المناطق الريفية بمحافظة قنا، حيث استضافت قرية المراشدة مجموعة من العروض والأنشطة الثقافية، وسط تفاعل لافت من أهالي القرية.

ويُقام المهرجان، الذي يترأسه الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري، في دورته التاسعة، التي تحمل اسم الراحلة د. عايدة علام وتحتفي بالمسرح الفلسطيني تحت شعار "المسرح مقاومة".

وجاءت الفعاليات في قرية المراشدة ضمن توجه المهرجان لدمج المجتمعات الريفية في الحراك الثقافي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفن المسرحي، خاصة في المناطق النائية والأقل حظًا من الخدمات الثقافية.

وقدمت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية بقيادة المدرب محمود غندر عرضا فنيا تفاعليا داخل مسرح البيت الريفي بالمراشدة، شمل مجموعة من الأغاني التراثية والوطنية باستخدام آلة السمسمية، أبرزها: "أغاني عمال البحر"، و"بورسعيد جميلة"، و"بتغني لمين يا حمام".

وتقام هذه الدورة برعاية عدد من الجهات، من بينها وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، إضافة إلى مؤسسات ومبادرات مجتمعية.