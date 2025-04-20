تقرير: ماكرون يعتزم القيام بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة قبل ترامب

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتوقعة في سبتمبر المقبل، حيث تسعى بريطانيا إلى علاقات أوثق مع أوروبا، وفقا لتقارير.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن الرئيس الفرنسي تلقى دعوة من العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث لزيارة المملكة المتحدة في نهاية مايو المقبل.

ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز"، لا يعرف سوى عدد قليل من المسؤولين الحكوميين تفاصيل هذا الارتباط، الذي سيكون أول زيارة دولة يقوم بها ماكرون إلى بريطانيا.

يأتي ذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي إلى أن قصر باكنجهام "حدد شهر سبتمبر كموعد" للقائه بالملك تشارلز عندما سئل عن تقارير تفيد بأنه يتوقع السفر إلى المملكة المتحدة في نهاية الصيف.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد سلم ترامب ما وصف في ذلك الوقت بأنه دعوة شخصية "تاريخية حقا" من الملك لزيارة دولة ثانية عندما زار البيت الأبيض في فبراير الماضي.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن مكان الزيارة من المتوقع أن يكون قلعة وندسور، وليس بالمورال أو دومفريز هاوس، كما كان يعتقد سابقا.

ومن المتوقع أيضا أن تكون زيارة ماكرون إلى وندسور بسبب تجديد قصر باكنجهام.