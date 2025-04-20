الفاتيكان يحتفل بقداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس

يستعد الفاتيكان اليوم الأحد للاحتفال بعيد الفصح، وهو أبرز أيام التقويم المسيحي، بإقامة قداس كبير في ساحة القديس بطرس في روما.

ونظرا للمشاكل الصحية التي يعاني منها بابا الفاتيكان فرنسيس، الذي يتعافى من الالتهاب الرئوي، من المتوقع أن يجري الاحتفال بالقداس من قبل كاردينال رفيع المستوى، وهو الإيطالي أنجلو كوماستري.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان فرنسيس سيتمكن إلقاء المباركة الرسولية التقليدية المعروفة باسم "أوربي إيت أوربي" (وهي كلمة لاتينية تعني المدينة والعالم)، وتعد من أهم فعاليات الاحتفال بعطلة عيد الفصح، أهم احتفال في التقويم المسيحي.

وتمكن بابا الفاتيكان/88 عاما/ من مغادرة مستشفى جيميلي في روما قبل أربعة أسابيع بعد أن قضى أكثر من شهر في المستشفى. ومع ذلك، لا يزال بحاجة إلى الراحة بناء على توصيات الأطباء بعد مرضه الذي هدد حياته.

وخلال ظهوره العلني المحدود منذ خروجه من المستشفى، بدا في بعض الأحيان ضعيفا جدا. كما أن التحدث يمثل صعوبات لزعيم أكثر من 4ر1 مليار كاثوليكي في العالم.

وظهر فرنسيس مساء السبت على كرسي متحرك في كاتدرائية القديس بطرس.

ومن المتوقع أن يزور روما مليون زائر خلال عيد الفصح.

وفي عيد الفصح، ووفقا للتقاليد المسيحية، يجري إحياء ذكرى صلب وقيامة يسوع المسيح.

ويحمل عيد هذا العام أهمية أكبر لأن الكنيسة الكاثوليكية أعلنت عام 2025 عام اليوبيل. وكان بابا الفاتيكان فرنسيس ينوي في الأصل حضور هذه الأحداث الهامة.

ويقدر وجود نحو مليون زائر كاثوليكي من جميع أنحاء العالم في روما، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس. ويخطط نائب دونالد ترامب، الذي اعتنق الكاثوليكية في عام 2019، حضور قداس عيد الفصح مع عائلته.