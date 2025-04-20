زيلينسكي: روسيا انتهكت مرارا هدنة عيد الفصح

الجيش الروسي حاول الهجوم 19 مرة خلال فترة الهدنة المعلنة وأطلق النار 387 مرة، واستخدم المسيرات 290 مرة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن وقف إطلاق النار المؤقت الذي أعلنته روسيا بمناسبة عيد الفصح، تم انتهاكه مرارًا من قبل الجيش الروسي.

جاء ذلك في منشور لزيلينسكي في حسابه على تطبيق "تيليغرام" تعليقا على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف جميع العمليات العسكرية اعتبارًا من الساعة 18:00 بتاريخ 19 أبريل الحالي وحتى الساعة 00:00 بتاريخ 21 من الشهر نفسه.

وأشار زيلينسكي إلى أنه تلقى معلومات من رئيس هيئة الأركان الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، تفيد بأن الجيش الروسي نفذ هجمات باستخدام المدفعية والمسيرات في مناطق كورسك الروسية (حيث تتوغل قوات أوكرانية) ومقاطعتي دونيتسك وزابوريجيا الأوكرانيتين.

وأوضح زيلينسكي أن الجيش الروسي حاول الهجوم 19 مرة خلال فترة الهدنة المعلنة، وأطلق النار 387 مرة، واستخدم المسيرات 290 مرة.

وأكد الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده ردت على الهجمات الروسية، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من جانب موسكو بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق السبت، قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن بوتين تلقى تقريرًا من رئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف، حول الوضع على خط التماس في أوكرانيا.

ونقل البيان عن بوتين قوله إنه "انطلاقًا من دوافع إنسانية، نعلن بدءًا من اليوم الساعة 18:00 وحتى منتصف ليل الأحد/الاثنين، وقفًا لإطلاق النار بمناسبة عيد الفصح من قبل الجانب الروسي".

وأضاف أنه أمر بوقف جميع الأنشطة العسكرية خلال هذه الفترة. وأشار إلى أنه يفترض أن الطرف الأوكراني سيحتذي بهذا الإجراء.

بوتين، شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون القوات الروسية مستعدة لصد أي "خروقات محتملة أو استفزازات أو أعمال عدائية" قد تقوم بها القوات الأوكرانية خلال فترة وقف إطلاق النار.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.



