كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح

تبادلت موسكو وكييف، الاتهامات اليوم الأحد، بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار في عيد الفصح، حيث أفاد الجانبان، بوقوع هجمات واسعة بالطائرات المسيرة والمدفعية.

وفي بيانه بشأن المستجدات بعد ظهر اليوم الأحد، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، إنه تم رصد قصف روسي واستخدام طائرات مسيرة انقضاضية تفجيرية.

وقال سيرسكي، إنه قد تم تنفيذ أكثر العمليات الروسية نشاطا هذا الصباح في اتجاهي بوكروفسك وسيفيرسك.

وأضاف الجنرال في إشارة إلى منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، بأنه في هذه المناطق وعدة مناطق أخرى على خط الجبهة، تواصل روسيا استخدام الأسلحة الثقيلة.

وأوضح سيرسكي، أنه خلال الساعات الـ 12التي سبقت الظهر (09:00 بتوقيت جرينتش)، تم تسجيل 26 هجوما.

واستطرد قائلا: "إما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يملك السيطرة الكاملة على جيشه، أو أن الوضع يُثبت أنهم في روسيا ليست لديهم أي نية حقيقية لإنهاء الحرب، وكل ما يسعون إليه هو تغطية إعلامية دعائية لصالحهم"، في إشارة إلى إعلان بوتين من طرف واحد عن وقف إطلاق نار بمناسبة عيد الفصح.

وذكر سيرسكي، أن أوكرانيا تتبع "نهجا متماثلا" في الرد على التحركات الروسية.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، القوات الروسية بخرق وقف إطلاق النار الذي اقترحته موسكو.

وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، نقلا عن سيرسكي: "بشكل عام، اعتبارا من صباح عيد الفصح، يمكننا القول إن الجيش الروسي يحاول خلق انطباع عام بوجود وقف لإطلاق النار، بينما لا يزال يواصل في بعض المناطق محاولات معزولة للتقدم وإلحاق الخسائر بأوكرانيا".