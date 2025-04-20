أوكرانيا تطلب اعتذارا من فوكس نيوز لوصفها كييف بأنها مدينة روسية

انتقدت وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بعدما وصفت الشبكة عن طريق الخطأ كييف بأنها مدينة روسية في أيضاح للقطات مصورة على الشاشة.

وكتب المتحدث باسم الوزارة هيورهي تيخي على موقع إكس اليوم الأحد: "إذا كان هذا خطأ وليس تصريحا سياسيا متعمدا، يجب أن يكون هناك اعتذار وتحقيق لمعرفة الشخص الذي ارتكب الخطأ".

وحدث الخطأ أثناء تغطية الخدمات الدينية لعيد الفصح، حيث أظهرت فوكس نيوز في وقت واحد لقطات من كييف وموسكو والفاتيكان. وتم تصنيف كييف بشكل خاطئ بأنها جزء من روسيا في التسمية التوضيحية.

وأثارت التسمية الخاطئة انتقادات نظرا لسمعة "فوكس نيوز" كمنصة متوافقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تم اتهامه منذ فترة طويلة بإقامة علاقات ودية مع الكرملين.