عشرات الشهداء ومقتل أول جندي إسرائيلي منذ استئناف الحرب في غزة

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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 34 لعودة الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية، فقد وصل عدد الشهداء خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة إلى 54 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل أول جندي إسرائيلي منذ عودة الحرب في هجوم للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة.

وارتقى فجر اليوم ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات في استهداف منزل في النصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت المنطقة الوسطى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سلسلة غارات على دير البلح والزوايدة والبُريج والنصيرات، أدت لاستشهاد ثمانية فلسطينيين.

وكان 22 فلسطينيًا قد ارتقوا في سلسلة هجمات إسرائيلية على خيام ومنازل الفلسطينيين بخان يونس.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف مبانٍ سكنية شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل الفلسطينيين شرقي مدينة غزة.

كما ارتقى ثلاثة شهداء جراء استهداف الاحتلال مدنيين شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه وصل مشافي القطاع 92 شهيدًا، و219 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51157 شهيدًا و116724 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 عدد 1783 شهيدًا و4683 مصابًا.