محافظ الغربية يوجه بسرعة نهو الأعمال في مشروعات الصرف وتطوير الكورنيش

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، جولة مفاجئة بمدينة سمنود، لتفقد سير العمل بمشروعات البنية التحتية وأعمال التطوير الحضاري، وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، مؤكدًا أن تلك المشروعات تمثل خطوة حقيقية نحو تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطن.

وتابع المحافظ، خلال جولته، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة منشية التحرير (عزبة الناموس)، وهو أحد المشروعات الحيوية التي تخدم أكثر من 21 ألف نسمة بمناطق عزبة الناموس، الصنايع والمعهد الديني.

وشدد الجندي، على تكثيف حجم الأعمال، ورفع معدلات التنفيذ، موجهًا بسرعة نهو المشروع في أقرب وقت، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وأعلى درجات الجودة، لتقديم خدمة متكاملة ومستدامة للأهالي.

وأكد المحافظ، أن المشروع يشمل محطة رفع حديثة مقامة على مساحة 445 مترًا مربعًا، بجانب شبكات انحدار بطول 32 كم، وخط طرد بطول 1.3 كم بقطر 560 مم من خامة البولي إيثيلين، بالإضافة إلى تنفيذ عداية دفع نفقي دقيقة أسفل كوبري أبو إسماعيل بطول 77 مترًا، وهو ما يمثل طفرة حقيقية في تطوير البنية التحتية بالمنطقة.

كما تفقد "الجندي"، أعمال تطوير كورنيش ترعة الساحل، الذي يجري العمل به على امتداد 650 مترًا وبعرض 18 مترًا، بداية من كوبري مرور سمنود حتى كوبري هندسة الري، ضمن خطة تحويل الكورنيش إلى متنفس حضاري متكامل ومكان ترفيهي يليق بأهالي المدينة.

وشدد المحافظ، على سرعة إنجاز الأعمال، والتنسيق الدائم بين كل الجهات لضمان الانتهاء وفق الجداول الزمنية المقررة، موضحًا أن المشروع لا يقتصر على تحسين الشكل الجمالي، بل يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمنطقة وتحويلها إلى مساحة حضارية متكاملة تشمل "أرصفة حديثة، سور معماري مميز، أعمال تدبيش لحماية ضفاف الترعة، بالإضافة إلى منظومة إنارة متطورة ومقاعد وبرجولات تخدم المواطنين".

وأكد أن ما تشهده سمنود من مشروعات تنموية يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف النهوض بمستوى الخدمات والبنية التحتية في جميع مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وقال إن الدولة تخوض سباقا مع الزمن للانتهاء من هذه المشروعات، لأنها تمس حياة المواطن بشكل مباشر، متابعا: "ونعمل على سرعة نهو الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، المواطن هو أولويتنا الأولى، وهدفنا الأساسي هو توفير بيئة حضارية وخدمات تليق به".

وأصدر المحافظ، تعليمات مشددة لجميع الجهات التنفيذية بضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة وعدم السماح بأي تأخير في تسليم المشروعات، مؤكدًا أن محافظة الغربية تواصل العمل بكامل طاقتها لتقديم خدمات متطورة تواكب طموحات المواطنين، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.