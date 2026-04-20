إيران: رصد واعتقال مئات الجواسيس والعملاء في الفضاء الإلكتروني

صرح قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد أحمد رضا رادان، بأن وزارة الأمن وقوات التعبئة والحرس الثوري اتخذوا إجراءات فعالة، "تمكنا من خلالها من رصد واعتقال أكثر من 700 عنصر من أنصار الملكية وشبكات مرتبطة بهم في الفضاء الإلكتروني".

وقال: "في مجال الفضاء الإلكتروني، تم تحديد هوية الأشخاص الذين حاولوا إثارة الفتنة في الرأي العام أو دعم الأعمال التخريبية، وفي هذا الصدد، أُلقي القبض على أكثر من 900 شخص أو تم تحديد هويتهم، كما تم اختراق الشبكات ذات الصلة"، بحسب وكالة فارس للأنباء الإيرانية.

وتابع: "تم رصد واعتقال أكثر من 400 شخص كانوا يحاولون جمع ونشر صور من مواقع الهجمات ونقل المعلومات للعدو".

وأعلن التصدي للعناصر المعادية في الفضاء الإلكتروني، قائلا: "تم تحديد هوية واعتقال أكثر من 700 عنصر من أنصار الملكية وشبكات مرتبطة بهم في الفضاء الإلكتروني، ولا تزال هذه العملية جارية".

وأوضح: "تم أيضا تحديد هوية أشخاص استخدموا أدوات تقنية وشبكية لأعمال تخريبية، وتم اعتقال أكثر من 200 شخص في هذا المجال".

وفي إشارة إلى التعامل مع العناصر المرتبطة بالاضطرابات وأعمال الشغب، صرّح العميد رادان: "تم اعتقال أكثر من 400 شخص تم تحديد هويتهم في هذا المجال.

كما تمت مراقبة أشخاص مرتبطين بأجهزة وجماعات إرهابية، وتم اعتقال أكثر من 100 منهم وضبط اكثر من 3000 قطعة سلاح.

واستطرد: "تم تحديد ومصادرة أكثر من 6000 قطعة من معدات التجسس".

وشددت السلطات الإيرانية حملتها الأمنية على خلفية الهجمات الإسرائيلية على البلاد في شهر يونيو الماضي والحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي حتى إعلان وقف إطلاق النار في السابع من الشهر الجاري ولمدة أسبوعين، وألقت القبض على العديد من الأشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل ،وأعدمت عددا منهم.