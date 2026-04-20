سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الرابطة الأمريكية للسيارات ارتفاع سعر البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 35 بالمئة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

جاء ذلك في بيان للرابطة، الاثنين، وسط تضارب بشأن احتمال عقد جولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران، بعد فشل الأولى بإسلام آباد في 12 أبريل الجاري.

وقالت الرابطة إن متوسط سعر الجالون الواحد (3.7 لترات) ارتفع من 2.98 دولار قبل بداية الحرب إلى 4.04 دولار الاثنين، بزيادة نحو 35.5 بالمئة.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات شديدة بسبب الحرب، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي ومستويات التضخم.

وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع، في ظل غموض بشأن مستقبل المفاوضات ومخاوف من احتمال استئناف الحرب مع انتهاء هدنة لمدة أسبوعين أعلنتها واشنطن وطهران في 8 أبريل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن وفد التفاوض الأمريكي سيتوجه إلى باكستان الاثنين لاستئناف المحادثات مع إيران.

بالمقابل أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن طهران ستغيب عن الجولة الثانية؛ بسبب "مطالب واشنطن المفرطة وتوقعاتها غير الواقعية، وتناقضاتها المتكررة".