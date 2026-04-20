انطلاق مبادرة «دكان الفرحة» لدعم 6500 طالب وطالبة بجامعة الإسكندرية

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والمهندس هشام خليفة، رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، فعاليات مبادرة "دكان الفرحة" لدعم طلاب جامعة الإسكندرية، في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأكد محافظ الإسكندرية، في كلمته، حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، انطلاقًا من رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضع بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق المبادرات الإنسانية والخيرية.

وأضاف المحافظ أن صندوق تحيا مصر يُعد أحد أهم الأذرع التنموية التي نجحت في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى مبادرات واقعية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومن أبرزها مبادرة "دكان الفرحة" التي انطلقت في أبريل 2019 ضمن قوافل الحماية الاجتماعية، لتقدم نموذجًا متميزًا في دعم الطلاب من خلال توفير الملابس الجديدة بشكل كريم ولائق.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عادل عبالحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أن مشاركة الجامعة تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بدورها المجتمعي ومسئوليتها الوطنية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيدًا بجهود صندوق تحيا مصر كنموذج رائد للعمل المؤسسي الذي يترجم توجيهات القيادة السياسية إلى مبادرات ملموسة.

وأوضح أن ما يقدمه الصندوق من دعم لطلاب الجامعة والعاملين يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية، مؤكدًا استمرار الجامعة في تعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة وتكثيف جهودها في مجالات خدمة المجتمع والعمل التطوعي.

وفي كلمته، أوضح المهندس هشام خليفة، رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، أن مبادرة "دكان الفرحة" نجحت في إرساء نموذج رائد يتجاوز تقديم المساعدات التقليدية، ليمنح الأسر والطلاب تجربة تسوق متكاملة ومجانية تحفظ كرامتهم.

وأضاف أن المبادرة تستهدف دعم 6500 طالب وطالبة، إلى جانب 1500 من العاملين بالخدمات المعاونة، من خلال توفير حزمة متكاملة من المساعدات العينية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين جودة الحياة.

وتضمنت فعاليات المبادرة توزيع نحو 41 ألف قطعة ملابس جديدة، تشمل الملابس والأحذية والإكسسوارات، بالإضافة إلى مستلزمات دراسية، فضلًا عن توزيع 2000 كتاب تثقيفي لتنمية الوعي لدى الطلاب.

كما شملت المبادرة توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية جافة للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها تجهيز 10 فتيات من أبناء العاملين بالخدمات المعاونة بكافة مستلزمات الزواج، فضلًا عن توزيع 20 كرسيًا متحركًا لذوي الهمم دعمًا لدمجهم في المجتمع.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة على مدار أسبوع خلال الفترة من الأحد إلى الخميس، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، في إطار حرص الدولة على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل المغلانى، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتورة دينا طه، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الجامعة.