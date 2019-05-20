الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء في الأزمة الأمريكية الإيرانية

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن قلقها جراء التصعيد بين أمريكا وإيران، ومن إطلاق صاروخ يبدو أنه كان يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجميع إلى خفض حدة اللهجة والأفعال.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية، "نشعر بالقلق إزاء اللهجة المتفاقمة".

وعن استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، قال دوجاريك "إن الأمين العام قلق إزاء هذا الموضوع، إنها منطقة مضطربة للغاية، أي تطورات، سواء كانت أفعال ميدانية أو لهجة بلاغية، من الممكن أن يساء تفسيرها، وقد تفاقم خطر أن تصبح المنطقة المضطربة أكثر اضطرابا".