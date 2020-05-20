ترامب: تصدر الولايات المتحدة إصابات كورونا حول العالم «وسام شرف»

الرئيس الأمريكي: ارتفاع عدد المصابين دليل على امتلاكنا ألية فحص للفيروس أفضل من غيرنا



اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن وجود أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" على مستوى العالم في الولايات المتحدة بمثابة "وسام شرف".

وقال ترامب في تصريحات صحفية من البيت الأبيض "تعلمون عندما تقولون أننا نتقدم في عدد الاصابات، أنّ سبب ذلك يعود إلى أننا نجري اختبارات أكثر من أي دولة اخرى".

وأضاف ترامب: "عندما يكون لدينا الكثير من الحالات، لا أعتبر ذلك شيئاً سيئاً، أنا أعتبر ذلك أمراً جيداً من بعض النواحي لأنه يعني أنّ آلية اختبارنا أفضل بكثير"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وتابع: "لذا اعتبرها وسام شرف. إنها إشادة كبيرة بآلية الاختبار وبجميع العمل الذي قام به الكثير من المحترفين".

ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز، يوجد في الولايات المتحدة 1.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وحوالى 92 ألف حالة وفاة. وتأتي روسيا في المرتبة الثانية، مع ما يقرب من 300 ألف إصابة مؤكدة.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أجرت الولايات المتحدة 12.6 مليون اختبار لفيروس كورونا حتى أمس الأول.

وفي حين أنّ الولايات المتحدة أجرت أكثر عدد من الاختبارات من حيث الحجم أكثر من أي دولة أخرى، إلا أنها ليست الأولى في العالم على أساس نصيب الفرد، وفقًا لـ Our World in Data، وهو منشور علمي مقره جامعة أكسفورد.

ويصنف الرسم البياني الذي أعده المنشور، الولايات المتحدة في المرتبة 16 عالمياً من حيث عدد الاختبارات لكل 1000 شخص، وهي تسبق بذلك كوريا الجنوبية، ولكن تجري اختبارات أقل من أيسلندا ونيوزيلندا وروسيا وكندا.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، كانت الولايات المتحدة تجري ما بين 300 ألف و400 ألف اختبار يومياً، وفقاً لمشروع تعقب كوفيد Covid Tracking Project، وهو مشروع يعمل به متطوعون.

لكنّ معهد هارفارد للصحة العالمية يقول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء ما لا يقل عن نصف مليون اختبار يومياً لإعادة فتح الاقتصاد.

وأبلغت الولايات المتحدة أيضاً عن أكبر عدد من الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم، إلا أنها على أساس نصيب الفرد، تحتل المرتبة الثامنة خلف بلجيكا وكندا وبريطانيا، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز.