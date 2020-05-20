بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «لعبة النسيان»، بذهاب «يحيى الشيال» إلى غرفة «رقية» وطلب منها أن تثبت له أنها مظلومة وأنها لم تخن أبنه «أمجد»، كما تتذكر «رقية» عندما جاءها «خالد» وأخبرها بقضية الفساد التي في المستشفى المملوكة لعائلة «الشيال»، وطلب منها أن تساعده في كشف الحقيقة والوصول إلى المسؤول عن هذا الفساد.

وتذهب «رقية» إلى «بهيرة» وتخبرها بما أكتشفت، ولكن «بهيرة» تنهار أمامها وتعترف لها بالحقيقة وما أتفقت عليه مع «نادر»، وأنه أغراها بالمال لتسدد كل ديونها وديون زوجها مدمن القمار، فتصدم «رقية» بما سمعت وتنفعل عليها وتوبخها، فتخبرها «بهيرة» بأن ضميرها أستيقظ وأصبحت ترفض القدوم فيما يريده «نادر»، كما تخبرها أنه جاء لها ليلة أمس وطلب منها أن تعطيها أدوية تجعلها ترقد بالسرير.

تذهب «رقية» إلى «نادين» وتخبرها بما عرفت وهي منهارة، وتجدها غير مندهشة ولا يبدو عليها مظاهر المفاجاءة وتسألها إذا كانت تعلم أم لا، وتعرف منها أنها سمعتها ذات مرة وهي تتحدث مع «أمجد» و«نادر» وتحكي لهم عن موضوع «خالد»، فتغادر مسرعة وتتصل بـ«عمرو» لتلتقي به في مطعمه، كما تتصل بـ«زوزو» وتطلب منها أن تحزم أغراضهم من أجل الرحيل.

«لعبة النسيان» تدور أحداثه حول امرأة من الطبقة المتوسطة تعيش حياتها بشكل طبيعي، ولكنها تتغير تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وهو بطولة دينا الشربيني، وأحمد فهمي، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وهنا شيحة، ورجاء الجداوي، وعلي قاسم، وإنجي المقدم، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.