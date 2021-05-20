إغلاق مطار بن جوريون الإسرائيلي بشكل كامل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الخميس، بأن مطار بن جوريون الدولي أغلق بشكل كامل في ظل الحرب على قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما قال مصدر سياسي مطلع، إن الكابينت الإسرائيلي سيصوت لوقف لإطلاق النار من جهة واحدة، يدخل حيز التنفيذ الجمعة، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

ويشهد الخميس مجموعة من الاجتماعات بين المسؤولين الإسرائيليين، إذ اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع رئيس الشاباك نداف أرغمان، قبل التئام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

كما اجتمع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، بوزير الدفاع بيني جانتس، قبل اجتماع الحكومة المصغرة.

وكانت مصادر صحفية أمريكية قد كشفت أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد يبدأ الجمعة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعمل إلى جانب مصر والعديد من الدول الأوروبية للضغط على المسؤولين على جانبي الحدود مع غزة، لتحقيق التهدئة.