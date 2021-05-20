عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد اكتظاظ المستشفيات في قطاع غزة بأعداد كبيرة من الجرحى والقتلى جراء القصف الإسرائيلي، في الوقت الذي كانت تعاني أصلا من الموجة الثانية من وباء «كوفيد -19».

وتعاني المستشفيات بقطاع غزة من نقص حاد في الأدوية الحيوية بما في ذلك أدوية التخدير والمضادات الحيوية والخيوط الجراحية وأكياس الدم وكذلك الوقود والكهرباء.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الاثنين الموافق العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 230 شهيدًا، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مسناً، و1710 مصابين بجروح مختلفة.