بيريز الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق فورمولا-1 بموناكو

سجل سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بول، أسرع زمن، في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة موناكو الكبرى، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وجاء زميله بالفريق ماكس فيرستابين في المركز الثالث، فيما حل بطل العالم لويس هاميلتون، سائق مرسيدس في المركز الخامس.

وسجل بيريز دقيقة و487ر12 ثانية عبر مضمار مونت كارلو البالغ طوله 337ر3 كيلومترا، اليوم الخميس، بعد أن عادت فورمولا-1 لإمارة موناكو عقب إلغاء سباق العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

هذا العام سيكون عدد الحضور مقصورا على 7500 شخصا في اليوم حيث سيتم ملء المدرجات بنسبة 40 في المئة من طاقة استيعابها.

وجاء فيرستابين خلف بيريز بفارق 2ر0 ثانية بعدما استخدم إطارات أبطأ، بينما جاء هاميلتون في المركز الخامس بفارق بسيط للغاية عن نفس الفارق بين فيرستابين وبيريز.

وفاز السائق البريطاني بـ3 سباقات هذا الموسم ليتصدر ترتيب فئة السائقين بفارق 14 نقطة أمام فيرستابين، الذي يحتاج للفوز بثاني سباقاته هذا الموسم يوم الأحد ليعزز آماله في المنافسة على اللقب.

وجاء كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثاني ولكن زميله بالفريق تشارلز لوكلير لم يكمل السباق، حيث بدأ السباق المقام في بلاده بشكل صعب بعدما أنهت مشكلة في المحرك انطلاقته بعد أربع لفات فقط.

وجاء بيير جاسلي، سائق ألفا توري في المركز الرابع فيما جاء فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في المركز السادس.

وكان لدى فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين لحظة للنسيان عندما كسر الحاجز في الزاوية الأخيرة ليحطم الجناح الأمامي لسيارته "ألبين" ومع ذلك أكمل السباق وأنهاه في المركز الثالث عشر.

وتقام التجربة الحرة الثانية في وقت لاحق من اليوم الخميس، وسيكون يوم الجمعة، كالمعتاد في موناكو، حر قبل انطلاق منافسات التجربة الحرة الثالثة ثم التجربة الرسمية بعد غد السبت.

وبما أن التجاوز صعبا في هذا المضمار، فإن أيا كان من سيحصل على مركز الانطلاق الأول سيكون المرشح الأبرز للفوز بالسباق.