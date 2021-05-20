إيمان عز العرب قائما بأعمال رئيس قسم علم الاجتماع بآداب طنطا

أصدر محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتورة ‏إيمان محمد عبد الفتاح عز العرب، الأستاذ بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم علم الاجتماع بالكلية.

حصلت الدكتورة إيمان عز العرب، على ليسانس علم الاجتماع الإعلامي من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1984، والماجستير (علم الاجتماع الإعلامي) من جامعة طنطا عام 1991، ودرجة الدكتوراه فى ذات التخصص من جامعة طنطا عام 1996.

تدرجت فى الوظائف العلمية معيد في 1984، مدرس مساعد في 1991، مدرس في 1996، استاذ مساعد في 2006، حتى حصلت على درجة الأستاذية عام 2019.