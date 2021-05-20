محافظ مطروح: إقامة فرع لدار الافتاء المصرية بجوار مكتبة مصر العامة

قال خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تقرر إقامة فرع دار الإفتاء المصرية بمطروح بالمصلى الملاصق لمكتبة مصر العامة ومتحف الآثار بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ مطروح اليوم الخميس، لجنة من دار الإفتاء المصرية لبحث اختيار موقع لتخصيص مقر لدار الافتاء بالمحافظة، حيث تم استعراض أكثر من موقع مع اختيار الأنسب منها وسهولة المواصلات والتيسير على الجمهور الوصول إليها، مع المعاينة على الطبيعة.

ووجه خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية على الاهتمام والتعاون المستمر مع محافظة مطروح، مع التأكيد على الترحيب والاستعداد التام لدعم تخصيص مقر لدار الإفتاء المصرية بمطروح وتذليل أى عقبات بما يوفر مشقة السفر على أهالى المحافظة ويتيح الفتوى الصحيحة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية المصرية بتجديد الخطاب الدينى والجهود المبذولة فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى، ونشر صحيح الفتوى بما يحافظ على ثوابت الدين، ويسهم فى بناء المجتمع وسلامته من كل فكر دخيل على أصول الإسلام والحفاظ على ثوابت الهوية المصرية الأصيلة ودعم استقرار الوطن والدفع بخطوات التنمية.