فلسطين: المجتمع الدولي مطالب بمعالجة جذور الصراع الحقيقية مع إسرائيل

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن «المجتمع الدولي مطالب الآن وأكثر من أي وقت مضى بمعالجة جذور الصراع الحقيقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، عبر الشروع فورا في إطلاق جهود دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وفقا لمبادرة الرئيس محمود عباس».

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس، شكر المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني المستشار أحمد الديك، جميع الدول والمسؤولين الأمميين والأطراف التي عبرت عن إدانتها للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وطالب بوقف العدوان فورا والضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن مخططاتها لتهجير الأهالي في حي الشيخ جراح، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الاثنين الموافق العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 230 شهيدًا، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مسناً، و1710 مصابين بجروح مختلفة.