وفد أمريكي يصل أوروبا لإجراء محادثات بشأن إيرلندا الشمالية وبريكست



في مسعى إلى تهدئة التوترات بشأن إيرلندا الشمالية وبريطانيا، يجري وفد من الكونجرس الأمريكي، غداً السبت زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن.



ويضم الوفد المكون من تسعة أفراد مندوبين ديمقراطيين وجمهوريين من مجلسي النواب والشيوخ بما في ذلك أعضاء من لجنة الطرق والوسائل التي يرأسها ريتشارد نيل الذي سيقود المجموعة، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.



ووصل الوفد إلى بروكسل في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حيث سيعقد سلسلة من الاجتماعات، بما في ذلك مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ماروش تشيفشوفيتش، لبدء رحلة تستغرق ستة أيام والتي ستشمل أيضا دبلن وكيري وبلفاست، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وسيسافر الوفد إلى لندن يوم السبت لعقد اجتماعات مع وزيرة الخارجية ليز تروس، ووزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفاليان، وزعيم حزب العمال كير ستارمر، ونيك توماس سيموندز وزير التجارة الدولية في الظل.



كما طلب نيل عقد اجتماع مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، وبينما لم يتم تأكيد اللقاء، قال نيل إنه "يأمل" في أن المحادثات مع رئيس الوزراء لا يزال من الممكن ترتيبها.



وبعد لندن، سيسافر الوفد إلى دبلن للقاء القادة الإيرلنديين وبلفاست للقاء قادة حزب "شيف فين" وزعيم حزب DUP جيفري دونالدسون، الذي التقى به نيل في مناسبات عديدة.



وينظر إلى وصول الوفد على أنه تدخل هام من قبل الولايات المتحدة، التي تعمل كضامن مشترك لاتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998.